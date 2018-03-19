تقليص فترة حبس جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا مصابا

قررت لجنة الإفراجات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي تخفيض الحكم القضائي بحق الجندي الإسرائيلي أليؤور أزاريا، قاتل الفلسطيني عبدالفتاح الشريف العام الماضي.

وسيتم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي أزاريا في 10 مايو المقبل، بموجب قرار لجنة الإفراجات العسكرية ينص على تخفيض ثلث فترة حبس الجندي.

وحول قرار اللجنة العسكرية، عقبت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية شارون بنحاس بالقول، إن تخفيض عقوبة السجن تكون لأسباب صحية أو ظروف استثنائية وهذا لا ينطبق على الجندي الإسرائيلي أزاريا.

وكانت المحكمة العسكرية قد رفضت في جلستها التي انعقدت الأسبوع الماضي، في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، طلب أزاريا بتخفيض فترة اعتقاله للنصف، إلا أن لجنة الإفراجات لم تأبه بقرار المحكمة العسكرية وارتأت تخفيض فترة الاعتقال.

وحكمت محكمة عسكرية على الجندي أزاريا بالسجن الفعلي مدة 18 شهرا و12 شهرا مع وقف التنفيذ، بعد إجهازه على الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف مطلع العام الماضي في الخليل عبر إطلاق النار على رأس الشاب وهو ملقي على الأرض إثر إصابته ما أدى إلى مفارقته الحياة على الفور.

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المصدر: وكالات

علي الخطايبة