الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة بشدة من التقارير الواردة من عفرين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن "قلقها الشديد" إزاء التقارير الواردة من مدينة عفرين الواقعة شمالي سوريا، وذلك في ضوء سيطرة القوات التركية عليها بعد معارك مع الوحدات الكردية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن الأحداث في مدينة عفرين التي تقطنها أغلبية كردية.. حيث يبدو أن معظم السكان فروا وسط هجوم من القوات التركية".

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وأضافت الوزارة: "الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة، العاملة في الشمال الغربي بما في ذلك تركيا وروسيا والنظام السوري لإتاحة وصول المنظمات الإنسانية الدولية".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة "لا تعمل" في منطقة عفرين وأنها "قلقة للغاية بشأن التقارير الواردة من المدينة في الساعات الثماني والأربعين الماضية".

المصدر: رويترز

إياد قاسم