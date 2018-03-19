قتلى في قصف صاروخي على أحياء دمشق

أفادت "وكالة" سانا السورية بمقتل سيدتين وإصابة 3 مدنيين بجروح نتيجة قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المتمركزة في الغوطة الشرقية على أحياء سكنية بدمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح للوكالة، بأن قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المتحصنة في ما تبقى من مناطق بالغوطة الشرقية، سقطت على منازل الأهالي في منطقة الحاجبية في حي الشاغور، ما أدى إلى مقتل أم وابنتها.

ولفتت القيادة إلى أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح متفاوتة، نتيجة قذيفة صاروخية أطلقها ارهابيون وسقطت على منازل الأهالي في حي الدويلعة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وبين المصدر أن قذيفة أخرى أطلقها الإرهابيون على الحي ذاته سقطت على الكنيسة، ما تسبب بإصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية في صرح الكنيسة.

وأكدت شرطة ريف دمشق أن أضراراً مادية وقعت نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية منتشرة في الغوطة الشرقية بقذيفة على حي الحمصي في مدينة جرمانا.

وأصيب أمس الأول 18 مدنياً، بينهم طفلان في اعتداءات متواصلة للجماعات المنتشرة في الغوطة الشرقية، على أحياء الزاهرة والكباس والشاغور ومدينة جرمانا في العاصمة دمشق.

المصدر: وكالة سانا

نادين بطحة