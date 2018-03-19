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أردوغان: دعونا بغداد لتطهير شمال العراق من المسلحين الأكراد وسننفذ عملية عسكرية هناك إذا لزم الأمر
أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها العسكرية حتى تصل إلى منبج والقامشلي وعين العرب
تاريخ النشر:
19.03.2018
|
13:49 GMT
|
أخبار العالم العربي
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