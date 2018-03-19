حكومة إقليم كردستان العراق تعلق على إعلان الحداد على عفرين

قالت رئاسة حكومة إقليم كردستان إن إعلان الحداد تعاطفا مع مدينة عفرين ليس من صلاحيات محافظ السليمانية، وإن هذا القرار يعود لمجلس وزراء الإقليم.

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وأضافت: بشأن إعلان الحداد لثلاثة أيام من قبل محافظ السليمانية لمساندة عفرين، نعلن تعاطفنا ومساندتنا لأهالي عفرين الذين يواجهون الحرب والنزوح، ونؤكد أن إعلان الحداد ليس من صلاحيات المحافظ من الناحية القانونية والإدارية، بل من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا.

وأعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر، أمس الحداد ثلاثة أيام في المحافظة وإلغاء الاحتفالات بأعياد نوروز، عقب سيطرة القوات التركية على عفرين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد، سيطرة قوات "غصن الزيتون" على مركز مدينة عفرين السورية.

المصدر: السومرية

نتاليا عبدالله