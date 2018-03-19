مقتل 7 مدنيين و4 عناصر من الجيش السوري الحر بتفجير وسط عفرين

لقي 11 شخصا مصرعهم، صباح الاثنين، 4 منهم من عناصر الجيش السوري الحر المشارك في عملية "غصن الزيتون" التركية، جراء انفجار وسط مدينة عفرين شمالي سوريا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن انفجار قنبلة في مبنى من أربعة طوابق في بلدة عفرين بشمال غرب سوريا أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وأربعة من عناصر الجيش السوري الحر خلال الليل.

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وأضافت الوكالة أن القنبلة التي زرعها المسلحون الأكراد انفجرت أثناء قيام عناصر من الجيش السوري الحر بعملية بحث عقب دخول قوات "غصن الزيتون" إلى مدينة عفرين وإعلان السيطرة الكاملة عليها أمس الأحد.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله