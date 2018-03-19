السيسي أول زعيم عربي يهنئ بوتين

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح.

وهنأ الرئيس السيسي الشعب الروسي بانتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لولاية رابعة متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لروسيا.

وأشاد السيسي بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا، وحرص البلدين المستمر على تطويرها وتعزيزها، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

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وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أنه وحسب النتائج الأولية وبعد فرز 99.83% من أوراق الاقتراع، فوز فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية، وحصوله على 76.66% من أصوات الناخبين، وبنسبة إقبال على التصويت بلغت 67%.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله