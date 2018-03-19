إعلامي مصري يوجه رسالة للرئيس بوتين بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

وجه الإعلامي المصري أحمد موسى، رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد فوزه بنتيجة تفوق التوقعات على منافسيه في انتخابات الرئاسة الروسية 2018.

وعرض الإعلامي المصري مجموعة من اللقطات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية الروسية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا الرجل من الشخصيات البارزة القوية في المجتمع الدولي، وهو شخصية حاسمة ومؤثرة"، لافتا أن العلاقات المصرية الروسية تعد من أقوى العلاقات على المستوى الدولي.

وتابع موسى: "الرجل يدلي بصوته الانتخابي بكل ثقة، هو واثق من نفسه ومن شعبيته لدى الشعب الروسي وبنقوله من الوقت مبروك سيادة الرئيس، أنت رجل قوي".

المصدر: "صحف مصرية"