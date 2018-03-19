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بالصور..مستودع بـ12 غرفة تحت الأرض وكميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية في عفرين

أخبار العالم العربي

بالصور..مستودع بـ12 غرفة تحت الأرض وكميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية في عفرين
AFP Omar haj kadour
عفرين
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عثرت القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون في ريف منطقة عفرين شمال غربي سوريا أمس على مستودع ذخائر ضخم تحت الأرض، مكون من 12 غرفة وبداخله آلاف قطع السلاح والذخيرة.

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وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن المستودع الواقع في قرية جويك شمال غربي عفرين، عبارة عن نفق إسمنتي يصل طوله إلى 150 مترا تحت الأرض ومغطى بالتراب.

وفي داخل المستودع، عثر على آلاف القطع من الأسلحة والذخيرة الأمريكية ومن أبرزها صواريخ مضادة للطائرات والدروع والدبابات، بينها قواذف "تاو"، إضافة إلى قذائف هاون وراجمات.

المصدر: الأناضول 

نتاليا عبدالله

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