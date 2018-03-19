محمد بن سلمان: المملكة الحالية ليست السعودية الحقيقية

اعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة في حالتها الراهنة ليست السعودية "الحقيقية"، لافتا إلى أن بلاده تحولت عن الإسلام المعتدل فقط بعد العام 1979.

وقال محمد بن سلمان، في مقابلة أجرتها معه شبكة "CBS" الأمريكية، نشرت ليلة الأحد إلى الاثنين، ردا على سؤال المقدمة، نورا أودونيل، حول ما إذا كانت بلاده تمارس "الإسلام الصارم وغير المتسامح": "هذا حقيقة بعد العام 1979، كنا ضحايا، لا سيما جيلي، الذي عانى كثيرا من ذلك".

وردا على سؤال "ما وضع السعودية في السنوات الـ40 الماضية؟ هل هي السعودية الحقيقية؟". أكد بن سلمان في إجابته: "لا، على الإطلاق، هذه ليست المملكة العربية السعودية الحقيقية، وأود أن أوجه طلبا لمشاهديكم باستخدام هواتفهم الذكية لمعرفة ذلك، ويمكنهم البحث عن معلومات حول السعودية في الستينيات والسبعينيات عبر موقع Goggle، وسيجدون بسهولة السعودية الحقيقية في الصور التي سيعثرون عليها".

وتابع ولي العهد السعودي موضحا: "كنا نعيش حياة طبيعية جدا، مثل الدول الأخرى في منطقة الخليج، والنساء كن يقدن السيارات، ويعملن في كل الأشغال، وكانت هناك دور السينما، إننا كنا شعبا طبيعيا تطور على غرار دول العالم الأخرى قبل العام 1979".

وشدد ولي العهد السعودي على أن النساء متساويات مع الرجال، موضحا: "إننا جميعا بشر ولا اختلاف هناك".

وأضاف ولي العهد السعودي: "ثمة متطرفون في بلادنا يمنعون الاختلاط بين الجنسين وغير قادرين على الفصل بين وجود علاقات بين رجل وأنثى، ووجودهما في مكان عمل واحد، وكثير من هذه الأفكار تتناقض مع نمط الحياة الذي جرت ممارسته خلال عهد الرسول والخلفاء، وهذا مثال حقيقي ونموذج حقيقي".

واعتبر بن سلمان أن "القوانين واضحة جدا ومحددة في مبادئ الشريعة، التي تنص على أن النساء عليهن ارتداء ملابس لائقة ومحترمة، كما تنص على ذلك للرجال، لكنها لا تقضي بصورة خاصة بارتداء العباءة أو غطاء الرأس الأسود، والقرار يعود بشكل تام إلى النساء في ما يتعلق بلباسهن".

الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي، الذي أطلق في أبريل 2016 حملة واسعة النطاق للإصلاحات الاقتصادية-الاجتماعية والثقافية "رؤية السعودية 2030"، شدد مرارا على ضرورة إعادة المملكة إلى ما يصفه بـ"الإسلام المعتدل"، فيما أشار إلى أن زيادة التشدد في بلاده ناجم عن تداعيات الثورة الإسلامية، التي انتصرت في إيران عام 1979.

المصدر: CBS + وكالات

رفعت سليمان