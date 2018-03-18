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مجلس الأمن العراقي يصوت على مذكرة تعاون استخباراتي مع إيران

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن العراقي يصوت على مذكرة تعاون استخباراتي مع إيران
Reuters Fabrizio Bensch
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أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي  في بيان بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة حيدر العبادي صوت على مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الاستخباراتي مع إيران.

وذكر البيان أن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني...الاجتماع ناقش موقف التدقيق الأمني لموظفي المناطق المحررة في (محافظة) نينوى، وتوجيه الوزارات بإعداد إحصائية عن الموظفين الذين لم يباشروا (عملهم)، فضلا عن التوجيه بحسم التدقيق الأمني بأسرع وقت".

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أنه "تم التصويت على مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الاستخباراتي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرا إلى أن "الاجتماع تابع أيضا تنفيذ المقررات السابقة ومناقشة عدد آخر من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

المصدر وكالات

علي الخطايبة

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