السليمانية تلغي الاحتفالات بنوروز تضامنا مع عفرين

أعلن محافظ السليمانية شمال العراق هفال أبوبكر، الحداد 3 أيام في المحافظة، وإلغاء الاحتفالات بأعياد نوروز، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى سيطرة القوات التركية على مدينة عفرين السورية.

وقال أبو بكر في بيان صحفي، إنه "بسبب الأوضاع في عفرين نعلن الحداد العام لثلاثة أيام في كافة أرجاء المحافظة، كما أطلقنا اسم (نوروز المقاومة) على عيد نوروز العام الحالي تضامنا مع مدينة عفرين".

وأضاف أبوبكر: "ستلغى الاحتفالات والفعاليات التي من المقرر إقامتها بمناسبة الأعياد، كما سنطلق اسم عفرين على تقاطع داخل محافظة السليمانية".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، سيطرة قوات "غصن الزيتون" على مركز مدينة عفرين السورية.

المصدر: السومرية نيوز