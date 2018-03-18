الصدر يهاجم الرئيس اليمني بحدة ويدعوه للتنحي

وصف زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر الأحد، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بـ"الدكتاتور"، داعيا إياه إلى التنحي عن منصبه.

وقال زعيم التيار الصدري العراقي في رد على سؤال وجه له عبر فيسبوك حول الأوضاع الراهنة في اليمن: "الوضع في اليمن المنكوب متردي للغاية، فإضافة إلى تفشي الأوبئة والأمراض فإن الفقر والقتل والاعتقال والمجازر والحرب الظالمة ما زالت تحصر العشرات بل المئات بغير وجه حق".

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وأضاف الصدر: "على الدكتاتور عبد ربه بل (عدو ربه) التنحي فليس من شرعية تبيح قتل الأبرياء، مطالبا جميع الأطراف المتنازعة في اليمن بوقف الحرب وحقن الدماء والجلوس إلى طاولة الحوار.

المصدر: صفحة مكتب الصدر على فيسبوك

علي الخطايبة