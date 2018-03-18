مقتل فلسطيني بعد طعنه حارسا أمنيا في القدس القديمة (فيديو)

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مقتل شاب فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي بعد طعنه حارسا أمنيا إسرائيليا أصيب على إثرها بجروح خطيرة داخل البلدة القديمة في القدس.

ونفى المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي "الشين بيت"، ميكي روزنفلد، ما تناقلته وسائل إعلام بأن منفذ العملية تركي الجنسية، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر من وزارة الصحة الإسرائيلية أن الحارس الأمني طعن في الصدر ونقل فور الحادثة إلى المستشفى وحالته حرجة.

وكان فلسطيني قد نفذ أول أمس الجمعة عملية دهس بسيارته قرب جنين في شمال الضفة الغربية أدت حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، إلى مقتل إسرائيليين اثنين وجرح آخرين.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة