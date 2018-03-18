تركيّ ينفذ عملية طعن في القدس القديمة (فيديو)

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن شابا أصيب اليوم الأحد برصاص جنود إسرائيليين بذريعة تنفيذه عملية طعن مستوطن إسرائيلي (حارس أمن) في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

ووفقا للوكالة الفلسطينية، فقد أصيب شاب مساء اليوم الأحد، برصاص جنود إسرائيليين، وأن مصادر إسرائيلية أفادت بأن الشاب طعن المستوطن في الجزء العلوي من جسده وإصابته خطيرة.

وبحسب مصادر محلية من البلدة القديمة، فإن الشاب الذي طعن المستوطن هو تركي الجنسية، دون التأكد من ذلك حتى اللحظة.

وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بأن منفذ عملية الطعن قد فارق الحياة متأثرا بجروحه.

المصدر: "معا"

علي الخطايبة