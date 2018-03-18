السلطات الإيرانية تفرج عن نجل المرجع الشيرازي (صورة)

أفاد مسؤول العلاقات العامة لدى المرجعية الشيرازية عارف نصرالله، بأن السلطات الإيرانية أطلقت سراح رجل الدين حسين الشيرازي، نجل المرجع الديني العراقي صادق الشيرازي.

وقال المصدر في بيان نقله موقع "السومرية نيوز"، إن "السلطات الإيرانية أطلقت سراح حسين الشيرازي نجل المرجع الديني صادق الشيرازي"، ونشر الموقع صورة قال إنها للحسين الشيرازي بعيد الإفراج عنه.

alsumaria.tv

ونظم عشرات المتعاطفين وقفة تضامنية أمام مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة كربلاء العراقية، احتجاجا على اعتقال الشيرازي في مدينة قم الإيرانية، قبل أيام.

كما خرجت احتجاجات محدودة في مدينتي مشهد وقم في إيران، وفي النجف وبغداد في العراق.

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تعرضت السفارة الإيرانية في لندن الأسبوع الماضي لاعتداء أتباع الشيرازي، الذين أنزلوا العلم الإيراني من على إحدى شرفات مبنى السفارة.

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يذكر أن صحيفة "الوطن" الكويتية كانت قد أفادت، بأن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت في وقت سابق وللمرة الثانية حسين الشيرازي من أمام منزله، بعد أن ألقى محاضرة دينية انتقد فيها نظام الحكم في البلاد، بحديثه عن "الظالمين وحكمهم الجائر في بلاد الإسلام"، الأمر الذي يحمل على التساؤل هذه المرة إذا كان سيتعرض الشيرازي للتوقيف من جديد بعد الإفراج عنه اليوم.

المصدر: وكالات