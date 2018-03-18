الغوطة الشرقية.."فيلق الرحمن" يعلن استعداده للتفاوض مع الأمم المتحدة

أعرب فصيل ما يسمى بـ"فيلق الرحمن" في المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية عن استعداده للتفاوض مع وفد الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة.

ونقلت "رويترز" عن وائل علوان المتحدث باسم "فيلق الرحمن" من اسطنبول: "نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم".

وأضاف: "أهم النقاط التي يجري تأكيدها والتفاوض على إجراءاتها، هي وقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات للمدنيين، وإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقي العلاج خارج الغوطة بضمانات أممية"، مشددا على أن موضوع "الخروج" من الغوطة غير مطروح على الطاولة.

وكانت فصائل من المعارضة السورية في الغوطة الشرقية قد أعلنت أمس التزامها بتنفيذ القرارات الأممية واستعدادها للحوار مع روسيا شريطة أن ترعى الأمم المتحدة المحادثات المقترحة.

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يشار إلى أن الجيش السوري أعطى مهلة محدودة للمسلحين في مدينة حرستا للخروج من المدينة تنتهي عصر اليوم الأحد وسط تقدمه المتواصل، حيث صار يسيطر على نحو 80% من الغوطة الشرطية.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله