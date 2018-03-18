الغوطة الشرقية.. الجيش السوري يطرد المسلحين من سقبا إلى زملكا وحزة
سيطر الجيش السوري بالكامل على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية وسط تقدمه المتواصل وانسحاب المسلحين إلى بلدتي زملكا وحزة في عمق الغوطة.
وقالت دائرة الإعلام الحربي المركزي، إن الجيش السوري يتابع تقدمه ويصل الى أطراف بلدة كفر بطنا من الجهتين الشرقية والشمالية بعد سيطرته الكاملة على بلدة سقبا جنوب بلدة حمورية إثر مواجهات عنيفة مع المسلحين.
#سوريا#الجيش_السوري يتابع عملياته في #الغوطة_الشرقية لدمشق انطلاقا من مواقعه في بلدة #سقبا ويصل الى أطراف بلدة #كفر_بطنا من الجهتين الشرقية والشمالية بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة.#الاعلام_الحربي_المركزي— الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 18 марта 2018 г.
#سوريا#الجيش_السوري يواصل عملياته في #الغوطة_الشرقية لدمشق ويحكم سيطرته على بلدة سقبا جنوب بلدة #حمورية بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة.#الاعلام_الحربي_المركزي— الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 18 марта 2018 г.