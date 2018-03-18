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الغوطة الشرقية.. الجيش السوري يطرد المسلحين من سقبا إلى زملكا وحزة

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الغوطة الشرقية.. الجيش السوري يطرد المسلحين من سقبا إلى زملكا وحزة
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سيطر الجيش السوري بالكامل على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية وسط تقدمه المتواصل وانسحاب المسلحين إلى بلدتي زملكا وحزة في عمق الغوطة.

وقالت دائرة الإعلام الحربي المركزي، إن الجيش السوري يتابع تقدمه ويصل الى أطراف بلدة كفر بطنا من الجهتين الشرقية والشمالية بعد سيطرته الكاملة على بلدة سقبا جنوب بلدة حمورية إثر مواجهات عنيفة مع المسلحين.

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