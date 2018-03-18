الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدمير نفق لـ"حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اكتشاف وتدمير نفق لحركة "حماس" في رفح جنوب قطاع غزة.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطقة مفتوحة في القطاع، أتى ضمن عملية إحباط محاولات حفر النفق.

وقال الجيش في بيان له: "خلال الجهود العملياتية والاستخباراتية والتكنولوجية لاكتشاف وإحباط الأنفاق المستمرة منذ معركة الجرف الصامد، والتي تم تكثيفها في الأشهر الستة الأخيرة، تم رصد محاولة من قبل منظمة حماس لتجديد مسار نفق قديم".

وأضاف البيان: "لقد تم إحباط هذه المحاولة من خلال أعمال هندسية داخل إسرائيل، حيث تم اكتشاف هذه المحاولة بشكل مسبق ولذلك لم تشكل تهديدا على سكان المنطقة، حيث أن قوات الجيش على درجة عالية من اليقظة وتتحرك لاكتشاف محاولات عدائية متنوعة".

جيش الدفاع الإسرائيلي دمر الليلة الماضية نفقين إرهابيين آخرين. سياستنا تقضي بالعمل بحزم ضد أي محاولة للاعتداء علينا وتدمير الأنفاق الإرهابية بشكل ممنهج وسنستمر في ذلك.



آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بأن المساعدات المالية التي ترسل إلى غزة تدفن تحت الأرض. pic.twitter.com/SfFT5CEUiP — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 18 марта 2018 г.

وفي وقت سابق من أمس السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على "هدف عسكري" لحماس في غزة بعد انفجار عبوة ناسفة قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن: "منظمة حماس الإرهابية يجب أن تحاسب على كل ما يحصل في وانطلاقا من قطاع غزة"، محذرا من أن: "الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك بكل ما لديه من وسائل لضمان أمن المدنيين الإسرائيليين".

المصدر: وكالات

رُبى آغا