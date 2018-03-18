عسكري أردني سابق يتلقى رسالة تهديد بالعبرية بعد 20 عاما قضاها في السجن

كشف الجندي الأردني السابق أحمد الدقامسة أنه تلقى السبت، رسالة تهديد بالقتل مصدرها رقم إسرائيلي ظهر عبر تطبيق خدمة "الواتس آب" في هاتفه النقال، مؤكدا أنه "لا يحسب لهم أي حساب".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الدقامسة، قوله: "اليوم السبت وصلتني رسالة على الواتس أب من رقم ليس أردنيا وباللغة العبرية".

وتابع: "عرضت الرسالة على أصدقاء لي، وأخبروني أن مصدرها الكيان الصهيوني، وعند ترجمتها تبين أن المكتوب فيها هو: لا تعتقد بأننا نسيناك.. وموعد الانتقام اقترب".

ولفت الدقامسة إلى أن هذا الأمر متوقع، وأضاف: "هم يحاولون ترهيبي، لكنهم لن يقدموا أو يؤخروا بعمري ولا لحظة واحدة، وسأعيش حياتي بكل أريحية".

وعن الإجراء الذي قام به بعد تلقيه رسالة التهديد، قال الدقامسة: "أبلغت المخابرات والأمن الوقائي في الأردن، والإجراء الباقي من جهتهم".

والدقامسة كان يخدم في الجيش الأردني على الحدود مع إسرائيل، وأطلق النار على طالبات إسرائيليات كن في رحلة ترفيهية في المنطقة في 12 مارس1997 وقتلهن، وقال إنهن استهزأن به أثناء أدائه للصلاة.

وأفرجت السلطات الأردنية عنه منتصف مارس 2017، بعد أن أمضى 20 عاما في الحبس على خلفية الواقعة.

ويبدو أن الأمر لم ينته بعد بالنسبة للرجل، الذي ينظر إليه الكثير من الأردنيين على أنه بطل قومي، وأنه أقدم على قتل الطالبات الإسرائيليات اعتراضا على اتفاقية السلام التي وقعتها بلاده مع إسرائيل عام 1994.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله