وصول 30 طنا من المساعدات الروسية للغوطة الشرقية

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بإيصال 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى دمشق، على أن توزع على النازحين من الغوطة الشرقية.

وقال رئيس المركز الجنرال يوري يفتوشينكو اليوم الأحد للصحفيين: "أوصل أفراد المركز أكثر من 30 طنا من المعونات الإنسانية إلى دمشق، وهي مخصصة للمدنيين الذين غادروا الغوطة الشرقية".

وأضاف المسؤول أن الدفعة تتضمن البطانيات والأفرشة ومستلزمات للنوم والسلال الغذائية، ستوزع على النازحين عند نقاط استقبالهم اليوم الأحد.

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يذكر أن نحو 5000 مدني خرجوا من الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم، ليبلغ العدد الإجمالي للنازحين عن المنطقة خلال الأيام الأخيرة أكثر من 50 ألف نسمة.

المصدر: وكالات

متري سعيد