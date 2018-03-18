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السعودية تكشف سر المياه البركانية الساخنة في الرياض

أخبار العالم العربي

السعودية تكشف سر المياه البركانية الساخنة في الرياضقعة مياه ساخنة ذات "رائحة بركانية" في العاصمة الرياض
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أثار مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لغطا كبيرا في السعودية، وأثار سيلا من التساؤلات عن سر بقعة مياه ساخنة ذات رائحة بركانية في العاصمة الرياض.

وسارع قطاع توزيع المياه في العاصمة السعودية للتوضيح عبر منشور على صفحته الرسمية في "تويتر"، قال فيه إن المقطع المتداول يعود لانكسار خط ناقل للمياه من حقل آبار صلبوخ إلى محطة التنقية.

وطمأن القطاع المواطنين بأنه تم عزل موقع انكسار الخط على الفور والتجهيز لعملية إصلاحه، مشيرا إلى أن حرارة المياه تعود إلى طبيعة مياه الآبار التي تصل حرارتها إلى 60 درجة مئوية، وتتم معالجتها في المحطة.

المصدر: RT

رُبى آغا

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