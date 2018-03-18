السعودية تكشف سر المياه البركانية الساخنة في الرياض

أثار مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لغطا كبيرا في السعودية، وأثار سيلا من التساؤلات عن سر بقعة مياه ساخنة ذات رائحة بركانية في العاصمة الرياض.

وسارع قطاع توزيع المياه في العاصمة السعودية للتوضيح عبر منشور على صفحته الرسمية في "تويتر"، قال فيه إن المقطع المتداول يعود لانكسار خط ناقل للمياه من حقل آبار صلبوخ إلى محطة التنقية.

وطمأن القطاع المواطنين بأنه تم عزل موقع انكسار الخط على الفور والتجهيز لعملية إصلاحه، مشيرا إلى أن حرارة المياه تعود إلى طبيعة مياه الآبار التي تصل حرارتها إلى 60 درجة مئوية، وتتم معالجتها في المحطة.

قطاع توزيع المياه بمنطقة الرياض يوضح أن #المقطع_المتداول يعود لانكسار بخط ناقل للمياه من حقل آبار صلبوخ إلى محطة التنقية، وعلى الفور تم عزل الموقع والتجهيز لعملية الإصلاح، وتعود أسباب حرارة المياه إلى طبيعة مياه الآبار التي تصل إلى 60 درجة مئوية، وتتم معالجتها في محطة التنقية pic.twitter.com/WsY8GkaILl — شركة المياه الوطنية (@nwc_media) 17 марта 2018 г.

المصدر: RT

رُبى آغا