الدفاع الروسية: رغم الهدنة لا تزال تسجل حالات انتهاكات منفردة

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إنه على الرغم من الهدنة الإنسانية المعلنة في سوريا، إلا أنه لا تزال تسجل حالات منفردة لخرق وقف إطلاق النار في محافظات حلب واللاذقية ودمشق.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "المركز مستمر في العمل على الحل السلمي للنزاع وتسوية الحالة الإنسانية في سوريا.. في الوقت الحاضر، تتجه الأوضاع إلى طبيعتها في معظم أنحاء البلاد، يجري الآن العمل على تحسين الحياة السلمية".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، على الرغم من إعلان نظام وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في جميع أنحاء البلاد، يواصل مركز التنسيق المشترك تسجيل انتهاكات فردية خلال اليوم، في محافظات حلب واللاذقية ودمشق".

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وأكد المركز في بيانه، أن "الجماعات المتطرفة، المتخندقة في منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية، تعيق تسوية الوضع وتنتهك باستمرار نظام وقف إطلاق النار".

وأشار البيان إلى أن المسلحين مستمرون في قصف الأحياء السكنية في دمشق وضواحيها، فعلى مدار اليوم الماضي، استهدفوا حي العباسيين بصواريخ، أدت إلى مقتل 10 مدنيين وأحدثت دمارا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية