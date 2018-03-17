العبادي: لسنا مع التوافقية السياسية التي تريد استبعاد الآخر

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن عدم تأييده للأغلبية السياسية التي تريد "استبعاد الآخر والاستئثار بالامتيازات الفئوية".

وقال العبادي اليوم السبت خلال فعاليات "يوم الشهيد العراقي": "العراق ضمن القيادات الأولى في محاربة الإرهاب على مستوى العالم، لأن العراقيين حققوا نصرا باهرا في كسر الإرهاب الداعشي. لا يمكن أن نرعى الانتصار بدون الوحدة".

وتابع: "نحن مع التوافقية السياسية التي ترعى مصالح العراق والمواطنين، ولسنا مع التوافقية السياسية التي تريد الاستئثار بالامتيازات للأحزاب والجهات، والخلل في التوافقية السابقة كان الحفاظ على الامتيازات".

وأضاف: "نحن مع الأكثرية السياسية إذا كان يراد منها تحقيق دولة قوية ودولة تستطيع السير بقوة إلى الأمام لتحقيق طموح المواطنين، ولسنا مع الأكثرية السياسية التي تريد أن تستبعد الآخر وتريد أن تستأثر بالامتيازات الفئوية".

كما حذر من الذين يتربصون وينتظرون حدوث أي عمل إرهابي ليهاجموا الحكومة العراقية والقوات الأمنية، وختم بالقول: "نريد إزالة جميع آثار الإرهاب، وسننجح في الإعمار وتوفير فرص العمل".

المصدر: وكالات

رُبى آغا