السيسي: من يستطيع أن يضخ 80 مليار جنيه في سنتين؟

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن مصير الأموال التي أنفقتها الحكومة لصالح توسيع قناة السويس خلال السنوات الماضية.

إقرأ المزيد

وقال السيسي اليوم السبت، خلال مؤتمر المشاريع التنموية في مدينة بورسعيد، إنه لم يتم إنفاق التبرعات على القناة الموازية فقط، بل أيضا على القناة الجديدة، وعلى حفر الأنفاق، ومشاريع تنمية شرق بورسعيد.

وأضاف: "عندما توفر التمويل من أموال المصريين، بدأنا نعمل بهذا الشكل، إنها أمانة العرض عليكم يا مصريين".

وأشار إلى أن كلفة المتر المربع في قناة السويس، لتكون جاهزة للاستثمار، نحو 1500 جنيه، ما يعني أن كلفة 40 مليون متر تقدر بنحو 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن كلفة المشروع تتجاوز الـ80 مليار جنيه.

وتساءل: "من بإمكانه اليوم أن يضخ 80 مليار جنيه في سنتين؟"

المصدر: وكالات

رُبى آغا