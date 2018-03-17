روسيا تدين الوجود الأجنبي اللاشرعي في سوريا
Sputnik Maksim Blinov
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أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للرئيس الكازخستاني.
- لافروف يؤكد تراجع مستوى العنف في سوريا في الفترة الأخيرة
- لافروف: في سوريا هناك قوات تمثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولا أخرى وهذه ليست حرب بالوكالة وإنما مشاركة مباشرة فيها
- لافروف يؤكد أن موسكو لن توقع اتفاق حظر الأسلحة النووية
يتبع..
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