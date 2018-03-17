روسيا تدين الوجود الأجنبي اللاشرعي في سوريا

أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للرئيس الكازخستاني.

- لافروف يؤكد تراجع مستوى العنف في سوريا في الفترة الأخيرة

- لافروف: في سوريا هناك قوات تمثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولا أخرى وهذه ليست حرب بالوكالة وإنما مشاركة مباشرة فيها

- لافروف يؤكد أن موسكو لن توقع اتفاق حظر الأسلحة النووية

يتبع..