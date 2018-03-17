مجلس الأمن يجتمع للمرة الرابعة في شهر لبحث الملف السوري

يعتزم مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم عقد جلستة الرابعة لهذا الشهر لبحث الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة قولها: "مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، سيقدم تقريرا حول سوريا بناء على طلب من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وبيرو والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وسيعقد الاجتماع في الساعة 15:00 بشكل علني".

وكان مجلس الأمن عقد أمس الجمعة اجتماعا بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا، تحدث فيه عن الوضع الإنساني في سوريا وجهوده لاستئناف العملية السياسية.

وعقد المجلس قبل ذلك في 12 مارس جلسة تحدث فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن سبل تنفيذ القرار 2401، الذي يقضي بوقف أطراف النزاع السوري إطلاق النار، والتمسك بمراعاة الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما على الأقل في سائر الأراضي السورية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين.

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وفي 7 مارس عقد المجلس جلسة أخرى حول سوريا ناقشت الوضع في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث تشن القوات الحكومية السورية عملية ضد المسلحين الذين يواصلون إطلاق النار والقذائف على العاصمة دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي سيعقد الاثنين المقبل لن يكون الأخير لمجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، حيث سيبحث أعضاء المجلس حتى نهاية الشهر مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية والحالة الإنسانية في سوريا.

المصدر: تاس

أحمد باديان