الدفاع الروسية: مستمرون في مفاوضة قادة المعارضة المسلحة في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية إيفاء روسيا بكامل التزاماتها حيال قرار مجلس الأمن 2401 المتعلق بإيقاف إطلاق النار، وأن مركز المصالحة في سوريا يتفاوض بنشاط مع قادة المعارضة المسلحة.

وقالت الوزارة السبت: "في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401، تستمر روسيا في الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل. ويقوم المركز الروسي للمصالحة بتنظيم عمل تفاوضي نشط مع قادة المعارضة السورية المسلحة في كافة أنحاء سوريا".

ولفتت الوزارة إلى أن "العمليات العسكرية للقوات الحكومية السورية اليوم تنفذ حصرا ضد الجماعات المسلحة التي لا تقبل المصالحة وتعمل على ترهيب السكان المحليين".

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وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في فبراير الماضي القرار 2401 الذي يدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية في عموم أراضي سوريا من أجل تأمين إيصال المساعدات بشكل آمن ومن دون عوائق وإجلاء المصابين، باستثناء عمليات تستهدف المجموعات الإرهابية هناك.

لكن مقاتلي الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية وحتى مع تبني القرار استمروا وبشكل متكرر بخرق الهدنة واستهداف وسط وضواحي دمشق بالصواريخ وقذائف هاون.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان