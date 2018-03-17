قرقاش: السعودية تتطلع للمستقبل وإيران تتمسك بالماضي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس الجمعة، على أن حيوية التوجه السعودي تعبّر عن طموحات الجيل الجديد، خلافا للغة إيران وتكلس سياساتها المرتبطة بالماضي.

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وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المتابع المنصف يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي تعبّر عن لغة المستقبل، وأن منتقدي السعودية يجدون أن ذخيرة هجومهم التقليدية غدت غير صالحة للاستخدام، "أمام حيوية وتجديد ودور قيادي يفرض نفسه كل يوم".

وتابع: "شتّان ما بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة إلى التعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والاستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو احتياجات الشباب وآمالهم".

وأضاف: "من الإمارات دعواتنا للسعودية بالنجاح والحصاد".

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، كان قد شن هجوما لاذعا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخرا لقناة أمريكية.

والطريف في الأمر أن منتقدي ومعارضي السعودية يجدون أن ذخيرة هجومهم التقليدية غدت غير صالحة للإستخدام أمام حيوية وتجديد ودور قيادي يفرض نفسه كل يوم، ومن الإمارات دعواتنا للسعودية بالنجاح والحصاد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 16, 2018

وقال قاسمي إن "تصريحات بن سلمان لا تستحق الرد لأنه ساذج متوهم ولا يتفوه إلا بالكلام المر والكاذب، ولا يعرف من السياسة والكياسة سوى إطلاق الكلام الفظ في غير محله بعيدا عن الحكمة".

وأشار إلى أنها تذكر "بجاهلية البدو وتعيد للأذهان تحدياتهم الخاوية".

وكان ولي العهد السعودي قد صرح أنه في حال طورت إيران قنبلة نووية، فإن السعودية ستقوم بالشيء نفسه وفي أسرع وقت ممكن. وقال: "دول العالم لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. لا أريد أن أرى نفس الأحداث في الشرق الأوسط.. خامنئي يشبه هتلر إلى حد كبير".

شتّان بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة للتعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والإستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو إحتياجات الشباب وآمالهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 16, 2018

المصدر: وكالات

رُبى آغا