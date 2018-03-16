صور من "سواكن" السودانية بعد إعمارها على يد تركيا

نشرت مواقع مصرية، مجموعة من الصور لجزيرة "سواكن" السودانية بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعمارها على نفقة تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن خلال زيارته إلى السودان، موافقة الرئيس السوداني عمر البشير، على تولي أنقرة تعمير وإدارة جزيرة سواكن على البحر الأحمر، وكانت الجزيرة المكان الوحيد الذي زاره أردوغان خارج الخرطوم.

وقال الرئيس التركي بعد عودته إلى بلاده من جولة إفريقية إن أنقرة تخطط لاستعادة ما وصفه بأنقاض عهد العثمانيين في المنطقة، نافيًا تقارير عن إقامة ميناء عسكري أو قاعدة بحرية في ميناء سواكن السوداني.

المصدر: "مواقع مصرية"