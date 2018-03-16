مستشار في الديوان الملكي السعودي يكشف ما حدث في الريتز

كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي، محمد آل الشيخ، تفاصيل ما حدث في فندق الريتز، الذي حولته السلطات السعودية إلى مكان إقامة للموقوفين من الأمراء والوزراء المتهمين بالفساد.

ووفقا لموقع صحيفة "سبق" السعودية، فقد أوضح آل الشيخ عبر فيديو مقتضب لقناة "CBS" الأمريكية، ما حدث في فندق "الريتز كارلتون" وحملة الفساد الأخيرة في الرياض.

وتفصيلا، سألت مقدمة البرنامج المستشار السعودي، عما حدث في الفندق، فقال: "كانت حملة مكافحة الفساد بسيطة للغاية، كانت لدينا مشكلة خطيرة مع الفساد وتحدث ولي العهد عن الأمر في الواقع مرتين علنا ​​وقال إن لدينا مشكلة حقيقية.. وبالنظر إلى هيكل بعض من قضايا الفساد، كنا قلقين من أنه إذا بدأنا معالجة القضايا في وقت واحد، فقد يتم سحب بعض المال من المملكة، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي شديد على البلاد والاقتصاد.. لذلك كان علينا لزاما أن نفعل ما فعلناه في الريتز".

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وأوضح في معرض رده عن استفسار جاء فيه: "الأجانب الذين يعيشون في دولة ديمقراطية تكون هناك إجراءات قانونية قبل تقديم التهم والمحاكمة، هل يمكن أن ينظروا إلى هذا ويقولوا: لماذا لا آخذ أموالي من هنا في مكان آخر"؟ فقال: "حتى في الدول الديمقراطية التي توجد فيها إجراءات قانونية، هناك محاكمة، والعديد من الناس يمرون بإجراءات تسوية مشابهة".

وأجاب آل الشيخ عن سؤال آخر لمقدمة البرنامج قالت فيه: "هل فوجئت بالوقت الذي استغرقه ملف الفساد؟ تم إغلاق فندق الريتز لفترة من الزمن"؛ حيث أكد أنه "بالنظر إلى ضخامة وحجم ما حدث، أعتقد فعلا أنه كان إنجازا حدث بسرعة كبيرة، وأنه تم التعامل معه بطريقة فعالة جدا".

المصدر: سبق