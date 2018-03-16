 
مباشر

الدفاع الروسية: طيراننا لم ينفذ أي غارات في الغوطة الشرقية

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: طيراننا لم ينفذ أي غارات في الغوطة الشرقية
Sputnik RUSSIAN DEFENSE MINISTRY PRESS OFFICE
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzna

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة الأنباء عن مشاركة الطيران الروسي في الغارات على الغوطة الشرقية بريف دمشق في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن "أنباء المرصد السوري لحقوق الإنساني الموجود في بريطانيا، المنقولة عن نشطاء لم تذكر أسماءهم من كفر بطنا حول الغارات المزعومة للطيران الروسي على الغوطة الشرقية أكذوبة جديدة".

إقرأ المزيد
(صورة أرشيفية) الأمم المتحدة: ما بين 12-16 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية خلال الأيام الماضية

وأكد أنه "ليس للطيران الروسي أي مهام قتالية في منطقة الغوطة الشرقية".

وأضاف أن العسكريين الروس من المركز الروسي للمصالحة يعملون في الممرات الإنسانية بالغوطة الشرقية، ويقومون بتقديم المساعدات للمدنيين ويجرون مباحثات مع قادة الجماعات المسلحة لوقف قصف المدنيين.

وأشار إلى أنه يوجد بث مباشر على موقع وزارة الدفاع الروسية من الأرض ومن الطائرات المسيرة في الغوطة الشرقية، التي خرج منها عبر الممرات الإنسانية اكثر من 16 أف مدني، حسب معطياته.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
الفضاء.. هل يكون ساحة لحروب المستقبل بين القوى العالمية؟