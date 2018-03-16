الدفاع الروسية: طيراننا لم ينفذ أي غارات في الغوطة الشرقية

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة الأنباء عن مشاركة الطيران الروسي في الغارات على الغوطة الشرقية بريف دمشق في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن "أنباء المرصد السوري لحقوق الإنساني الموجود في بريطانيا، المنقولة عن نشطاء لم تذكر أسماءهم من كفر بطنا حول الغارات المزعومة للطيران الروسي على الغوطة الشرقية أكذوبة جديدة".

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وأكد أنه "ليس للطيران الروسي أي مهام قتالية في منطقة الغوطة الشرقية".

وأضاف أن العسكريين الروس من المركز الروسي للمصالحة يعملون في الممرات الإنسانية بالغوطة الشرقية، ويقومون بتقديم المساعدات للمدنيين ويجرون مباحثات مع قادة الجماعات المسلحة لوقف قصف المدنيين.

وأشار إلى أنه يوجد بث مباشر على موقع وزارة الدفاع الروسية من الأرض ومن الطائرات المسيرة في الغوطة الشرقية، التي خرج منها عبر الممرات الإنسانية اكثر من 16 أف مدني، حسب معطياته.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف