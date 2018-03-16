الجيش السوري يعلن نتائج عملياته العسكرية في الغوطة وقائمة بالبلدات المحررة

القيادة العامة للجيش السوري: بفضل دماء شهدائنا الأبرار وتضحيات رجال قواتنا المسلحة وبالتعاون مع القوات الرديفة و الحليفة ومع أبناء شعبنا الأبي في الغوطة الشرقية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة تحرير وتطهير عشرات القرى والبلدات والمزارع

القيادة العامة للجيش السوري: تم تحرير وتطهير (حزرما – النشابية –الصالحية – تل فرزات – حوش خرابو – بيت نايم – المحمدية – حوش القبيات – أفتريس – حوش البارودة – حوش الأشعري – أرض الباشا– حوش الظواهرة– الشيفونية – أرض العب – الريحان)

القيادة العامة للجيش السوري: تم تحرير وتطهير حوش مباركة – أرض الأبرشية – أرض الزاوية – أرض الصفصافة – بيت سوى – مديرا – حمورية - مسرابا – أرض التعلة بين حرستا ودوما من الغوطة الشرقية بريف دمشق

يتبع..