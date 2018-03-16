الجيش السوري يعلن نتائج عملياته العسكرية في الغوطة وقائمة بالبلدات المحررة
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القيادة العامة للجيش السوري: بفضل دماء شهدائنا الأبرار وتضحيات رجال قواتنا المسلحة وبالتعاون مع القوات الرديفة و الحليفة ومع أبناء شعبنا الأبي في الغوطة الشرقية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة تحرير وتطهير عشرات القرى والبلدات والمزارع
القيادة العامة للجيش السوري: تم تحرير وتطهير (حزرما – النشابية –الصالحية – تل فرزات – حوش خرابو – بيت نايم – المحمدية – حوش القبيات – أفتريس – حوش البارودة – حوش الأشعري – أرض الباشا– حوش الظواهرة– الشيفونية – أرض العب – الريحان)
القيادة العامة للجيش السوري: تم تحرير وتطهير حوش مباركة – أرض الأبرشية – أرض الزاوية – أرض الصفصافة – بيت سوى – مديرا – حمورية - مسرابا – أرض التعلة بين حرستا ودوما من الغوطة الشرقية بريف دمشق
يتبع..
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