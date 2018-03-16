الجيش السوري يعلن استعادة 70% من مناطق الغوطة الخاضعة للمسلحين سابقا

أعلن الجيش السوري نتائج عملياته العسكرية في غوطة دمشق الشرقية وقائمة البلدات المحررة هناك، مؤكدا استعادة 70% من أراضي الغوطة التي كانت خاضعة للمسلحين.

وقالت قيادة الجيش السوري في بيان نشرته وكالة "سانا" على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الجمعة إن القوات المسلحة وبالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تمكنت من تحرير وتطهير عشرات القرى والبلدات والمزارع، ونشر قائمة تلك البلدات.

وأكد الجيش استعاد 70% من الأراضي التي كانت تحت سيطرة المسلحين في الغوطة الشرقية.

وأضافت القيادة أن وحدات الجيش تؤمن خروج آلاف المدنيين من الغوطة اتخذتهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية، ودعت المدنيين في المنطقة إلى الخروج من تحت نير المسلحين عبر المعابر الآمنة.

المصدر: سانا

إينا أسالخانوفا