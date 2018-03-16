100 يوم على قرار ترامب.. ومواجهات في الشارع الفلسطيني

شهدت الأراضي الفلسطينية مسيرات عارمة، تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حيث يصادف اليوم الجمعة 16 مارس مرور 100 يوم على قرار ترامب.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرات "الغضب" التي عمت مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت القوى الوطنية الفلسطينية لاعتبار اليوم الجمعة يوما للغضب الشعبي وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية ضد قرارات الإدارة الأمريكية وإسرائيل.

وكان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ذكروا أن نقل سفارة واشنطن إلى مدينة القدس سيتم في الـ 14 من مايو المقبل وهو نفس تاريخ "النكبة" ما يعتبره الفلسطينيون خطوة استفزازية لمشاعرهم.

وطالبت الفصائل الفلسطينية السلطة، بالالتزام بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية الأخيرة المتضمنة قطع جميع العلاقات مع تل أبيب، وسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل.

المصدر:معا

نادين بطحة