العبادي: العراق بإتلافه كافة أسلحته الكيميائية يكون قد وفى بكامل التزاماته الدولية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن بلاده وفت بالتزاماتها الدولية بإتلاف كافة مخلفات الأسلحة الكيميائية، مع حلول الذكرى الثلاثين لقصف مدينة حلبجة بالكيميائي.

وقال العبادي في بيان نشره مكتبه الإعلامي، في ذكرى واقعة حلبجة: "يستذكر أبناء شعبنا والعالم أجمع هذا اليوم فاجعة مدينة حلبجة، التي تعرضت للقصف بالسلاح الكيميائي من قبل النظام المباد، تلك الجريمة التي هزت الضمير العالمي وأدت لاستشهاد آلاف المدنيين الأبرياء من أبناء شعبنا الكردي العزيز".

وأضاف: "كانت من أفظع الجرائم التي ارتكبها أزلام النظام البعثي، وشاهدا على طغيانه واستبداده وسياسته القمعية ضد جميع العراقيين".

وأعرب العبادي عن اعتزاز الحكومة العراقية بوحدة الشعب وامتزاج الدم الكردي بدماء بقية العراقيين في عمليات التحرير ضد تنظيم داعش، وقال: "قاتلت قوات البيشمركة إلى جانب أخوتهم في الجيش العراقي حتى تحقيق النصر الكبير".

وشدد على أن "العراق وفى بالتزاماته الدولية بإتلاف كافة مخلفات الأسلحة الكيميائية التي استخدمت في زمن النظام المباد في مدن حلبجة ومدن عراقية أخرى"، معيدا إلى الأذهان تفعيل هذه الجهود في ظل الحكومة الحالية والتي تكللت بتسلّم العراق شهادة دولية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي تؤكد إنجازه هذه المهمة".

يشار إلى أن محافظة حلبجة شمال شرق بغداد، كانت قد تعرضت لقصف جوي ومدفعي بقنابل كيميائية في مارس 1988 بأوامر من أقطاب النظام العراقي السابق إبان الحرب العراقية الإيرانية، أوقعت نحو 5 آلاف قتيل وأكثر من 10 آلاف مصاب في المحافظة العراقية المذكورة.

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المصدر: وكالات