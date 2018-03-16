مقتل إسرائيليين اثنين دهسا غرب جنين في الضفة الغربية

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 3 آخرين دهسا قرب مستوطنة "ميفو دوتان" القريبة من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأضافت الإذاعة أن حالة أحد المصابين الـ3 خطيرة، فيما إصابة الاثنين الباقيين متوسطة.

وذكر موقع "0404" العبري، المقرب من الجيش الإسرائيلي، إن سيارة قامت بدهس عدد من المارة قرب ميفو دوتان، مشيرا إلى أن قوات الأمن شرعت بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر"، أن التقارير الأولية تشير إصابة عدد من الأشخاص بحادث دهس في منطقة جنين.

#عاجل#اولي تقارير أولية: قبل قليل وقع حادث دهس بالقرب من بلدة ريحان، منطقة #جنين الحديث يدور عن عدد من المصابين في المكان. يتبع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 16 марта 2018 г.

المصدر: RT + وكالات

إينا أسالخانوفا