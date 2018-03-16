اليونيسف: مستعدون لتأمين 50 ألف مدني نازح عن الغوطة الشرقية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة عن استعدادها لغوث 50 ألف شخص من النازحين عن الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية.

وقالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم منظمة "اليونيسيف" خلال إفادة أممية في جنيف: "نخطط للتعامل مع عمليات الإجلاء منذ فترة وتحديدا من أجل توفير ملاجئ تشمل مساعدات للطوارئ. تغطي خططنا ما يصل إلى 50 ألف شخص".

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من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن توافد أعداد كبيرة من المدنيين على المعابر الإنسانية التي تؤمنها قوات الجيش السوري بإشراف المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

وأكدت أنه تم تأمين عبورهم، وسط توقعات بخروج نحو 20 ألف مدني اليوم من الغوطة الشرقية.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله