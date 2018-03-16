الجيش الروسي يعلن تصفية قناصة حاولوا عرقلة إجلاء المدنيين عن الغوطة

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بتصفية قناصة من الجماعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية حاولوا عرقلة إجلاء المدنيين عبر الممرات الآمنة التي أعلنها الجيش السوري هناك.

وقال متحدث باسم المركز الروسي: "حاول المسلحون اليوم إحباط خروج المدنيين من بلدة حمورية في الغوطة الشرقية. وفتح بعض القناصة النار مستهدفين المدنيين المغادرين، واتخذت الخطوات الأمنية اللازمة لتصفية مطلقي النار واستمرار خروج المدنيين عن المنطقة".

وأضاف أن سكان بلدة عربين في الغوطة أعربوا عن الرغبة في مغادرة المنطقة، لكن المسلحين يمنعونهم من ذلك، فيما تجري المفاوضات لحل هذا الإشكال.

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وذكر المركز في وقت سابق من اليوم أن 3326 شخصا غادروا حمورية وسقبا وحزة منذ صباح اليوم الجمعة، ليصل بذلك إجمالي من غادروا الغوطة الشرقية إلى أكثر من 14,5 ألف نسمة خلال الهدن الإنسانية اليومية التي يعلنها هناك الجيش الروسي منذ 27 فبراير الماضي بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات

متري سعيد