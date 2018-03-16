ظريف: لا بديل عن الحل السياسي في سوريا!

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة أن تبذل روسيا وتركيا وإيران كافة الجهود اللازمة المشتركة حتى تحرير سوريا من الإرهابيين بشكل كامل.

وقال ظريف في ختام لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في أستانا اليوم: "يجب علينا بذل الجهود المشتركة حتى تحرير سوريا بشكل كامل من التنظيمات الإرهابية. إعلان مناطق وقف التصعيد، يعد خطوة مهمة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا".

وأضاف الوزير الإيراني أن النزاع في سوريا يجب أن يحل بطريقة سياسية فقط، مؤكدا أن الدول الضامنة ستواصل عملها وبالاعتماد على احترام سيادة سوريا.

وذكّر الوزير بأن قمة زعماء الدول الثلاث ستنعقد في إسطنبول في الـ4 من أبريل المقبل.

المصدر: وكالات