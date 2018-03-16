قطر تدعو مجلس حقوق الإنسان للتحرك إزاء "انتهاكات" دول المقاطعة

دعت قطر مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك لمواجهة ما وصفته بـ"الانتهاكات الانفرادية والقسرية" المفروضة على الدوحة من دول المقاطعة.

وأشار خلفان المنصوري مندوب قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى أن تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان في نوفمبر الماضي، خلص إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر منذ يونيو الماضي "تدابير قسرية انفرادية".

في كلمة سعادة المندوب الدائم امام #مجلس_حقوق_الانسان، دولة #قطر تطلب من مجلس حقوق الانسان وأصحاب الاجراءات الخاصة المعنيين التحرك بفاعلية وجدية لوقف انتهاكات حقوق الانسان المترتبة على #التدابير_القسرية_الانفرادية المفروضة على دولة قطر pic.twitter.com/BYxZfTBZVT — Qatar Mission Geneva (@QatarMission_Ge) ١٥ مارس، ٢٠١٨

ودعا المنصوري مجلس حقوق الإنسان و"أصحاب الإجراءات الخاصة المعنيين، إلى التحرك بفاعلية وجدية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على دولة قطر".

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وأضاف: "مع استمرار هذه الانتهاكات، لا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشتنا واستغرابنا لعدم قيام المقرر الخاص المعني بمسألة التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بأي إجراء في إطار ولايته، حتى وإن كان المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين بها".

المصدر: وكالات