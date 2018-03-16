 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: من يسعى في أمريكا لتدمير العلاقات مع روسيا وفرض العقوبات يلعب بالنار

وزير خارجية البحرين ردا على طهران: "محمد بن سلمان نطق بالحق"

أخبار العالم العربي

وزير خارجية البحرين ردا على طهران:
AFP
وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzit

بادر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد إلى الرد على الهجوم اللاذع الذي شنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

إقرأ المزيد
الخارجية الإيرانية ترد بعنف على ولي العهد السعودي!

وشدد رئيس الدبلوماسية البحرينية في تغريدة على حسابه في تويتر على أن محمد بن سلمان "نطق بالحق في مقابلة سي بي إس"، داعيا الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن يتأدب.

يأتي هذا الموقف بعد أن ردت وزارة الخارجية الإيرانية بعنف على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي أدلى بها إلى قناة تلفزيونية أمريكية، حيث هاجم إيران، معلنا أنها إذا طورت قنبلة نووية، فبلاده ستسارع هي الأخرى إلى فعل الشيء ذاته.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة