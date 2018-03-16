وزير خارجية البحرين ردا على طهران: "محمد بن سلمان نطق بالحق"

بادر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد إلى الرد على الهجوم اللاذع الذي شنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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وشدد رئيس الدبلوماسية البحرينية في تغريدة على حسابه في تويتر على أن محمد بن سلمان "نطق بالحق في مقابلة سي بي إس"، داعيا الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن يتأدب.

صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نطق بالحق في مقابلة سي بي اس ، و بين موقفنا الصلب و الثابت في وجه معسكر الاٍرهاب و العدوان . و على الناطق الإيراني ان يتأدب و لا يرمي غيره بصفات نظامه الإرهابي الكذاب — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١٥ مارس، ٢٠١٨

يأتي هذا الموقف بعد أن ردت وزارة الخارجية الإيرانية بعنف على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي أدلى بها إلى قناة تلفزيونية أمريكية، حيث هاجم إيران، معلنا أنها إذا طورت قنبلة نووية، فبلاده ستسارع هي الأخرى إلى فعل الشيء ذاته.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر