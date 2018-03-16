لافروف يفسر سبب رفض "الراغبين في تقسيم سوريا" لقاءات أستانا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرفي لافروف على أهمية لقاءات أستانا حول سوريا، وأشار إلى أنها أثبتت فعاليتها وساهمت في التمهيد للتسوية السياسية.

إقرأ المزيد

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة للهدنة في سوريا، إن نتائج المحادثات حول التسوية السورية من خلال منصة أستانا لا تحظى بتأييد من يرغبون في تقسيم سوريا إلى دويلات وإمارات.

وأضاف: "الذين ينتهكون جميع قواعد القانون الدولي في سوريا بما فيها القرار 2254، اعتمدوا على ما يبدو نهج تقسيم سوريا، ويركزون على تغيير النظام فيها لكي تظهر على أنقاض هذه الدولة المهمة جدا في الشرق الأوسط، دويلات هزيلة تخضع للّاعبين الخارجيين".

المصدر: وكالات

ادوارد سافين