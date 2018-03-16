واشنطن تتهم طهران بالتدخل في الانتخابات العراقية

أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن قلق بلاده إزاء ما وصفه بمحاولة إيران التأثير في الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في مايو المقبل.

وقال ماتيس للصحفيين أمس الخميس في طريق عودته من جولة طاف فيها على عمان وأفغانستان، والبحرين: "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير على الانتخابات العراقية باستخدام المال. هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والأصوات"، دون أن يذكر أي تفاصيل عمّن تسعى إيران للتأثير فيهم.

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وأضاف: "ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد. وهذا في رأينا غير مفيد للغاية"، داعيا طهران إلى "السماح للعراقيين بأن يحددوا مستقبلهم".

وأشار ماتيس إلى أن المسؤولين الذين التقاهم في المنطقة، قلقون إزاء سلوك إيران، وأن هناك شيئا "واضحا وصريحا، وهو عدم الثقة بطهران"، مؤكدا "توفر الأدلة لدى بلاده على الجهود الإيرانية لزعزعة الاستقرار".

من جهة ثانية، أقرّ ماتيس بأن السفن العسكرية الإيرانية تتصرف منذ أشهر بشكل أقل عدوانية إزاء السفن الأمريكية في الخليج.

المصدر: رويترز + أ ف ب

متري سعيد