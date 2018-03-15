واشنطن ترحب بفتح مطاري أربيل والسليمانية

بحث نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قضية كردستان العراق ومحاربة تنظيم "داعش".

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي رحب بإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية وبدء حكومة إقليم كردستان في دفع رواتب الموظفين.

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وأكد بنس كذلك التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحماية المسيحيين وأقليات أخرى في الشرق الأوسط، وهنأ نائب الرئيس القوات المسلحة العراقية على نجاحاتها في محاربة تنظيم "داعش"، وأكد استمرار التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية في هذا المجال.

هذا، وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجه بإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، وذلك بعد توقف الرحلات الدولية منذ 29 سبتمبر الماضي على خلفية الجدل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بعد الاستفتاء حول الاستقلال الذي جرى في كردستان العراق في سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف