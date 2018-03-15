الحريري من روما: إسرائيل التهديد الحقيقي لسيادة لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن حكومته تمر بلحظة استثنائية من التوافق الدولي، وأن من مصلحتها الوطنية الحفاظ على هذا الإجماع.

وقال الحريري أمام مؤتمر "روما 2"، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية: "من أولوية الحكومة خلق حلقة فعالة من الأمن والاستقرار والنمو والتوظيف للبنان واللبنانيين".

وشدد رئيس وزراء لبنان على أن الحكومة ما زالت ملتزمة بضمان استمرار عمل الجيش والقوى الأمنية معا على المستوى الاستراتيجي، وملتزمة بقراري مجلس الأمن 1701 و2372.

وأعلن الحريري أنه سيرسل المزيد من عناصر الجيش اللبناني إلى الجنوب، مؤكدا نيته نشر فوج متطور وجاهز في هذه المنطقة.

وفي السياق، أشار رئيس الحكومة اللبنانية، إلى أن "إسرائيل"، تبقى التهديد الرئيسي للبنان، مشددا على ضرورة أن "تتوقف انتهاكاتها اليومية" لسيادة لبنان.

وكشف الحريري أنه سيتم إنشاء وحدة متخصصة بحقوق الإنسان تحت رئاسة مجلس الوزراء تركز على رفع الوعي الوطني حول مخاطر حيازة واستخدام الأسلحة من قبل المدنيين.

وختم قائلا: "تحقيق النجاح لاجتماع اليوم يحتاج إلى التزام المجتمع الدولي بأسره، وقبل كل شيء: الحكومة اللبنانية ومجموعة لبنان للدعم الدولي (ISG)، والأمم المتحدة".

وافتتحت أعمال مؤتمر "روما 2"، الذي تنظمه مجموعة الدعم الدولية للبنان في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس وزراء إيطاليا باولو جنتليوني، ورئيس الوزراء سعد الحريري والوفد المرافق، وممثلين عن 41 دولة مشاركة إضافة إلى حلف الناتو.

المصدر: وكالات