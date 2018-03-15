السودان يدخل بقوة سوق السياحة الروسية ويقدم وجهات جاهزة

قال والي البحر الأحمر في السودان، علي أحمد حامد إن بلاده تطمح لاستقطاب الآلاف من السياح الروس في الفترة القادمة مشيرا أن الرئيس البشير أصدر قرارات هامة بهذا الشأن.

وأضاف حامد في لقاء مع RT :" ليس فقط في روسيا بل في بلدان أخرى كألمانيا والصين.. والسلطات وجهت إلى كافة سفاراتها في الخارج لمنح التأشيرة بغرض السياحة مباشرة بأقل من ساعة".

ونوه حامد بالإمكانيات السياحية لبلاده وقال:" صحيح أن الشقيقة مصر تمتلك عددا من المواقع السياحية المعروفة على البحر الأحمر كشرم الشيخ والغردقة، ولكن ميزة الساحل السوداني أنه يقع في منطقة مدارية وغني جدا بالشعب المرجانية والأسماك المتنوعة".

وكشف ضيف RT أن هناك خطوة ستجعل مئات آلاف الروس يفدون للسودان وهي دخول شركات روسية كبيرة لبناء منتجعات سياحية وأضاف :"نتوقع إقامة منتجع روسي كبير جدا على ساحل البحر الأحمر تقيمه إحدى الشركات الروسية نأمل أن يبدأ العمل مع انطلاقة الموسم في شهر اوكتوبر أو نوفمبر.

المصدر: RT