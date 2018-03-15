تونس.. إنقاذ 120 مهاجرا قرب سواحل جزيرة وسط البلاد

أنقذت وحدات من قوات البحرية التونسية 120 مهاجرا غير شرعي من الغرق بينهم 18 أجنبيا، بحسبما أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة في بيان بأن المهاجرين كانوا على مركب ليل الأربعاء الخميس، حين تسربت إليه المياه على بعد 30 كلم من سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس، وسط تونس.

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وأوضحت الوزارة أن المهاجرين نُقلوا إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، وسُلموا إلى الحرس الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان المهاجرون ومن بينهم 7 نساء، ينوون الوصول إلى السواحل الإيطالية، قبل أن تعترضهم وحدات من قوات البحرية.

وتمثل جزيرة قرقنة منصة انطلاق لقوارب الهجرة غير الشرعية من سواحل تونس نحو أقرب نقطة من السواحل الإيطالية بجزيرة صقلية.

ووصل إلى إيطاليا على مدار العام الماضي، الذي شهد موجات هجرة مكثفة من تونس، حوالي 5700 مهاجر غير شرعي من تونس، أغلبهم عبر سواحل صفاقس وقرقنة.

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المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي