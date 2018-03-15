الاتحاد الأوروبي ينشر نبأ توسيع العقوبات ضد سوريا ويحذفه بعد دقائق

نشر المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي نبأ توسيع العقوبات ضد سوريين وحذفه بعد دقائق من نشره.

وجاء في النبأ المنشور اليوم الخميس، والذي نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إضافة عسكري و3 علماء سوريين على قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا.

وفي وقت لاحق ألغى المكتب الصحفي هذا النبأ.

يتبع