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الاتحاد الأوروبي ينشر نبأ توسيع العقوبات ضد سوريا ويحذفه بعد دقائق

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي ينشر نبأ توسيع العقوبات ضد سوريا ويحذفه بعد دقائق
AFP Ludovic MARIN
صورة من الأرشيف
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نشر المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي نبأ توسيع العقوبات ضد سوريين وحذفه بعد دقائق من نشره.

وجاء في النبأ المنشور اليوم الخميس، والذي نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إضافة عسكري و3 علماء سوريين على قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا.

وفي وقت لاحق ألغى المكتب الصحفي هذا النبأ.

يتبع

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