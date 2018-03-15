ليبيا.. اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس

قالت وسائل إعلام ليبية، الخميس، إن مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس اللواء مسعود أرحومة.

وأفاد فاضل مسعود نجل المدعي العام العسكري بأن مجموعة مسلحة مجهولة خطفت مساء الخميس، والده واثنين من مرافقيه قرب منزل العائلة بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس.

وأوضح أرحومة لموقع الوسط الليبي أن مجموعة مسلحة مجهولة خطفت والده والسائق والحارس الشخصي قبل وصولهما إلى المنزل عائدا من عمله.

وأضاف: "سمعنا أصوات إطلاق رصاص، وبعد أن خرجنا اكتشفنا أن مجموعة مسلحة في ثلاث سيارات قامت بخطف والدي على بعد 200 متر تقريبا من المنزل".

إلى ذلك، تعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية عبد الرحمن السويحلي، لمحاولة اغتيال يوم الأربعاء 14 مارس.

وقال المجلس الأعلى للدولة إن إطلاق النار على عبد الرحمن السويحلي والوفد المرافق له عبر كمين مسلح أثناء زيارته لمدينة يفرن، بمنطقة القواليش، أسفر عن إصابة 2 من عناصر الأمن والحماية التابعين لرئيس المجلس الأعلى للدولة، واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان، حسب الوسط الليبي.

واتهم المجلس الأعلى للدولة عصابة مسلحة تابعة لعملية الكرامة بإطلاق نار على عبد الرحمن السويحلي.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

ياسين بوتيتي